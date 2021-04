Klopp: ‘We zullen fans missen, maar als we erin geloven is een nieuwe stunt mogelijk’

Liverpool heeft onder Klopp in de Champions League wel vaker voor een stunt gezorgd. Twee jaar geleden verloren de ‘Reds’ in Spanje met 3-0 van FC Barcelona in de halve finales. In de return werd het 4-0 voor de Engelse ploeg, die daarna ook de titel veroverde in de Champions League door Tottenham Hotspur te verslaan in de finale. ,,We zullen zien of het verleden ons nog een handje kan helpen. Een aantal spelers van de huidige ploeg was daar ook zeker bij”, doelde Klopp op onder anderen Georginio Wijnaldum, die toen twee keer scoorde als invaller in de eerste tien minuten na rust.



Liverpool zal het tegen Real Madrid wel zonder de steun van het fanatieke thuispubliek moeten doen. ,,Dat is naast de uitnederlaag een extra probleem”, erkende Klopp. ,,Onze fans kunnen op Anfield de juiste sfeer oproepen en de tegenstander schrik aanjagen. Daar zullen we nu helemaal zelf voor moeten zorgen. We zullen nu zelf de juiste energie moeten opbrengen.”