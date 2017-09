Klopp wil voorzichtig omgaan met begeerde Coutinho

De aanvallende middenvelder, die door Barcelona werd gezien als opvolger van Neymar, meldde zich donderdag weer bij Liverpool. ,,We hebben een goed gesprek gehad'', zei Klopp. ,,Hij oogt goed, dat belooft veel goeds. Maar 'Phil' heeft drie weken niet getraind vanwege zijn rug, we moeten dus goed bekijken of hij komende weekeinde tegen Manchester City al kan meedoen. Er wacht een drukke periode met zeven wedstrijden in een maand tijd, misschien dat we hem eerst extra laten trainen.''