Kluivert en Karsdorp kunnen Real Madrid niet van groepswinst houden

Juventus en United grijpen ticket voor knock-outfase na nipte zege

23:22 Juventus heeft zich geplaatst voor de achtste finales van de Champions League. In Turijn werd met 1-0 gewonnen van Valencia. Doordat Manchester United dankzij een doelpunt van Marouane Fellaini in blessuretijd won van het Zwitserse Young Boys, ook met 1-0, is de Engelse club eveneens door. Valencia is uitgeschakeld, voor de Spanjaarden rest een plek in de Europa League.