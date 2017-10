Knegt helpt relayteam naar finale

Na de diskwalificatie van het mannenrelayteam vorige week in Boedapest kon Nederland zich geen vandaag bij de wereldekerwedstrijd in Dordrecht geen mispeer meer veroorloven. Sjinkie Knegt voorkwam een uitschakeling in de halve finale door op de streep de Amerikanen net voor te blijven.

Door Rik Spekenbrink

Het team moest het in de sterk bezette halve finale opnemen tegen Canada, de Verenigde Staten, Hongarije en België. Nederland kon zelf niet in de sterkste formatie rijden, want Daan Breeuwsma had nog te veel last van zijn nek, na zijn harde val op de 500 meter. Dylan Hoogerwerf nam zijn plek in. ,,Ik zag strakke koppies voor de start”, vertelde Knegt na afloop. ,,Maar we hebben het als team super gedaan.”

Nederland noteerde vorige week in Hongarije een negende plek op de aflossing. Na vier wereldbekerwedstrijden moet de ploeg van bondscoach Jeroen Otter echter bij de eerste acht landen zitten om met het maximale aantal van vijf mannen naar de Olympische Spelen te mogen. Een goed resultaat in Dordrecht was daarom van groot belang.

Niet voor het eerst zaterdag kwam zijn ‘uitschuifbeen’ van Knegt op de eindstreep zeer van pas. Hij haalde er een zilveren medaille mee op de 500 meter. In de halve finale van de aflossing leken de Amerikanen Nederland af te troeven, maar met een kickfinish voorkwam Knegt dat. ,,Ik heb weer genoten vandaag”, zei Nederlands beste shorttracker.

Breeuwsma laat zich later zaterdag onderzoeken in het ziekenhuis. ,,Het voelt superstijf, maar ik denk en hoop dat dat de enige schade is.” De Fries ging op de sprint met zijn hoofd de kussens in nadat hij de druk op zijn schaats kwijt was en onderuit ging. ,,Ik ben wel wat gewend, maar ik schrok toch wel.” Voor het eerst heeft de baan in Dordrecht dit weekeinde zachte kussens om de baan staan. ,,Wat er anders was gebeurd, wil ik niet weten”, zei Breeuwsma.