Knegt maakt komend weekend in Dordrecht zijn rentree op het ijs

Golftoer­nooi­en geschrapt wegens coronavi­rus

10:53 Golforganisatie LPGA heeft twee vrouwentoernooien in het verre oosten geschrapt vanwege de opmars van het coronavirus. Het gaat om het LPGA-toernooi van Thailand, dat van 20 tot en met 23 februari in Pattaya zou worden gehouden, en het Women's World Championship dat een week later in Singapore zou plaatsvinden.