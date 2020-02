Knegt pakt bij rentree zege in B-finale 1500 meter, De Laat pakt brons op 1000 meter

Kelderman vijfde Quintana wint op Mont Ventoux koningin­nen­rit in de Ronde van de Provence

16:36 Nairo Quintana heeft op de flanken van de Mont Ventoux zijn eerste overwinning in het shirt van Arkéa-Samsic geboekt. De Colombiaan was in de derde rit bergop de sterkste en neemt de leiderstrui over van Alexander Vlasov, die vrijdag de tweede rit op zijn naam wist te schrijven.