KNSB bereikt akkoord met commerciële schaatsteams

PSV tegen Inter en Spurs: loeren op de tegenstoot met Bergwijn en Lozano

14:25 De 4-0 tegen Barcelona werpt de vraag op: is PSV in de Champions League net zo kansloos als Feyenoord vorig seizoen was? Of hebben de Eindhovenaren het ergste al achter de rug? Wat zeker is: de koploper in de eredivisie heeft de sterkste opponent al tegenover zich gehad. Nu Internazionale en Tottenham Hotspur, twee ploegen die verslaggever Mikos Gouka gisteravond live aan het werk zag in Milaan.