KNSB mikt op NK natuurijs voor begin volgende week

Door Arjan Schouten



In samenwerking met House of Sports stelt schaatsbond KNSB nu een plan op voor een veilig coronaproof kampioenschap inclusief bubbel voor de topdivisie (mannen en vrouwen). Als Den Haag vandaag of morgen een akkoord geeft voor natuurijswedstrijden, dan moeten het Ministerie van VWS en de veiligheidsregio’s het NK-plan eerst nog goedkeuren, waarna georganiseerd kan gaan worden.

,,Normaal is dat een kwestie van een paar dagen, maar dat wordt vanwege corona nu wel ietsje ingewikkelder. De locatie is nu héél bepalend’’, legt KNSB-woordvoerder Carl Mureau uit.

Competitieleider Willem Hut is momenteel druk bezig dé perfecte locatie te zoeken. Voorafgaand aan elke winter dienen geïnteresseerde ijsverenigingen een draaiboek in, waar de KNSB bij voldoende ijs uit kan kiezen. Probleem is nu echter dat een potentiële locatie ook coronaproof moet zijn, dus dat het publiek er eenvoudig weg gehouden kan worden. Een wedstrijd van A naar B lijkt uit praktische overwegingen dus sowieso uitgesloten.

Quote Een ijsbaan kun je eenvoudig afsluiten, net als een stadion. Maar het is wel echt de bedoeling om het op écht natuurijs te doen, dus op open water. Woordvoerder KNSB

,,Een ijsbaan kun je eenvoudig afsluiten, net als een stadion. Maar het is wel echt de bedoeling om het op écht natuurijs te doen, dus op open water. En dan zo groot mogelijk rondjes’’, aldus de woordvoerder.

Acht jaar terug werd er voor het laatst geschaatst op het Veluwemeer, daarvoor op de Grote Rietplas nabij Emmen (2012), de Belterwiede in Overijssel (eind 2010) het Zuidlaardermeer (begin 2010) en de Oostervaardersplassen (2009). Al deze namen doen opnieuw de ronde, maar ook de naam van het Friese Eernewoude (NK-decor in 1987) valt meermaals.

Volledig scherm Het vrouwenpeloton tijdens het NK Natuurijs op het Veluwemeer in 2013. © Hollandse Hoogte / ANP

Op z’n vroegst maandag lijken KNSB en House of Sports te kunnen organiseren, als de vorst aanhoudt. ,,Normaal zou ik zeggen: doe het zaterdag of zondag al, maar het moet wel héél veilig kunnen nu en dat moet allemaal getoetst worden. Dat vertraagt nu allemaal wel iets’’, beseft Teun Breedijk, voorheen marathoncoördinator namens de bond en nu ploegleider van AB Vakwerken.

Ook het WK Afstanden in Thialf (donderdag tot en met zondag) zit de KNSB en House of Sports praktisch een beetje in de weg, qua mankracht. Die corona-bubbel in Thialf loopt tot en met zondag, waarna volledig de focus op het natuurijs kan. Teams en schaatsers staan paraat en zijn al gebrieft over de plannen. Breedijk: ,,Al die schaatsers laten meteen alles uit hun handen vallen, als het licht op groen gaat. Een sneltest, dan veilig de bubbel in, nog een sneltest. En ben je negatief, dan mag je schaatsen.’’

Politiek Den Haag lijkt al door de bocht, volgens Breedijk. ,,Nu is het aan ons om te laten zien dat we het ook kúnnen organiseren.’’