KNSB start trainingsgroep voor schaatstoppers zonder ploeg

Diverse teams zijn er na de Spelen in Zuid-Korea mee gestopt. Toppers als Ireen Wüst en Esmee Visser hebben geen ploeg, maar kunnen nu bij de bond terecht. De KNSB ontwikkelde het plan samen met de atletencommissie en sportkoepel NOC*NSF. Het wordt echter geen ploeg van de KNSB. ,,We faciliteren alleen. In Heerenveen kunnen de schaatsers van juni op het zomerijs en is er een ruimte voor krachttraining en ze krijgen medische begeleiding.''

In de trainingsgroep is plaats voor acht tot twaalf topschaatsers. Ze moeten een A- of HP(high potential)-status van NOC*NSF hebben, of ze moeten recent een podiumplaats bij een wereldbekerwedstrijd hebben behaald. De KNSB voert begin mei gesprekken met potentiële rijders. Het is de bedoeling dat de gezamenlijke trainingen daarna snel kunnen beginnen.