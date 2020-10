KNSB: Vier toernooien in Thialf in november en december

,,Wij hebben hier samen, met alle betrokken partijen in het schaatsen, de schouders onder gezet”, zegt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. ,,Mooi dat het gelukt is. Onze schaatsers hebben in dit preolympisch seizoen weer iets om naar toe te werken en de fans kunnen straks vier weekends lang via de NOS van topschaatsen genieten.”



Door het wegvallen van de eerste reeks World Cupwedstrijden ontstond een grote behoefte om voor de eerste helft van het seizoen 2020-2021 een sterke nationale kalender neer te zetten. De KNSB en House of Sports namen daarin het voortouw, in de wetenschap dat de wedstrijden vooralsnog zonder publiek verreden moeten worden. Met medewerking van Thialf kregen zij de organisatie van drie nationale evenementen rond.



De kalender ziet er als volgt uit:

• 31 okt-1 november: NK Afstanden

• 21–22 november: NK Allround

• 28–29 november: NK Sprint

• 26–28 december: WK kwalificatietoernooi