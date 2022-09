KNWU-coach blijft in Australië bij Mathieu Van der Poel: ‘Die herriemakers zijn vertrokken’

Van der Poel, de kopman van de ploeg, zat in de nacht van zaterdag op zondag enkele uren vast nadat er een klacht tegen hem was ingediend. Hij zou hardhandig hebben opgetreden toen enkele minderjarigen hem uit zijn slaap hielden. Een van de twee betrokken meisjes zou lichte verwondingen hebben opgelopen. De slapeloze nacht deed hem in de wegrace van de WK al na 30 kilometer opgeven.

,,Mathieu maakt deel uit van een uitzending door de KNWU, dus het lijkt me gepast dat ik hier blijf”, meldde Van Veen vanuit het Novotel in Brighton-le-Sands, waar het incident had plaatsgevonden.

Van Veen zei nog steeds geen idee te hebben wat zich op de negende verdieping van het hotel heeft afgespeeld. Van der Poel sliep daar met zijn vriendin. De later in Australië gearriveerde kopman was verkouden aangekomen waarop werd besloten hem niet op een kamer met collega-renner Jan Maas te leggen. ,,Dit zijn dingen die we natuurlijk liever niet zien. Maar het is niet zo dat we nu spijt hebben van zijn verhuizing. Ik ben dertig jaar met (schaats-)ploegen op pad geweest. Vaak genoeg zaten we dan verspreid in een hotel. Die herriemakers zijn in ieder geval vertrokken.”