Koalaknuffelen met Charles Leclerc en Marcus Ericsson

Door Arjan Schouten



Het Formule 1-circus is in Australië en dat moet de wereld weten ook. Traditioneel nummertje voorafgaand aan de Grand Prix: een ontmoeting met wildlife. Dat klinkt spannender dan het is, want denk nu niet dat er ook maar één coureur is die de tijd heeft om even een middagje de bush in te duiken. Nee, alles moet snel in de flitsende koningsklasse. Dus draagt de Australian Wild Life Conservancy op de mediadag vlak na de lunch wat kunststof dierenkooien de paddock in, om in een achterafzaaltje een toneelstukje op te voeren voor de fotografen en de camera’s. Klik, klak, klik, klak. En klaar.



Laagvlieger Sauber heeft dit jaar wel trek in wat snelle publiciteit, dus moeten deze donderdagmiddag Charles Leclerc en Marcus Ericsson opdraven voor een potje koalaknuffelen. Ericsson, een stoere Zweedse viking, lijkt er wel lol in te hebben. De koala, de walibi, de baby-alligator, hij pakt ze allemaal net zo makkelijk beet. Maar Charles Leclerc, 'mooiboy' uit Monaco, heeft er duidelijk wat minder zin in. Al bij zijn entree vraagt hij met een bedrukt gezicht aan een vrouw met een Wild Life-polo wat hij allemaal voor dieren mag verwachten. Eén voor één noemt ze de beestenboel op. ,,En o ja, er is ook een slang. Niet giftig, maar hij is wel in staat om je te vermoorden door je te wurgen."