Kodaira blijft klasse apart op 500 meter

Kodaira finishte in de laatste rit in een tijd van 36,54 seconden. Haar Zuid-Koreaanse tegenstander Sang-hwa eindigde als tweede in 36,79. Het brons was voor de Japanse Arisa Go met een tijd van 37,05.

Kodaira zegevierde vrijdag op de Utah Olympic Oval in 36,50. Dat was de tweede tijd ooit gereden. Sang-hwa is nog altijd houder van het wereldrecord met een tijd van 36,36. Het podium van de 500 meter bij de vrouwen zag er een dag eerder en vorig weekeinde in Calgary hetzelfde uit.