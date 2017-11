Kodaira gaat nog sneller in Stavanger

Weggestuurde voetbalvrouw: 'Steward was te laat, want ik had al gezoend'

14:44 ,,De manier waarop was misschien niet hoe het had gemoeten, maar die man deed gewoon zijn werk.’’ Dat zegt FC Dordrecht-speler Gustavo Hamer over de overijverige steward die zijn vriendin gisteravond wegstuurde nadat zij hem had gekust vanwege zijn doelpunt tegen Go Ahead Eagles.