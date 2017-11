Kodaira opnieuw de snelste, maar Lee komt wat dichterbij

Brons was er voor een landgenote van Kodaira: Arisa Go werd derde in 37,88. De beste Nederlandse in Thialf was opnieuw ver te zoeken. Janine Smit werd 18de in 38,75. Daarmee troefde zij haar enige landgenote af: Letitia de Jong eindigde op de 19de plek in 38,84.



500 meter vrouwen, zaterdag

1. Nao Kodaira (Jap) 37,33

2. Lee Sang-hwa (ZKo) 37,53

3. Arisa Go (Jap) 37,88

4. Vanessa Herzog (Oos) 37,91

5. Brittany Bowe (VS) 37,97

6. Kim Min-sun (ZKo) 38,02

18. Janine Smit (Ned) 38,74

19. Letitia de Jong (Ned) 38,84