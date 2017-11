Kodaira snelt naar wereldrecord laagland op 500 meter

Luiten herstelt zich licht in Dubai

15:49 Golfer Joost Luiten heeft zich in de tweede ronde van het slottoernooi van de Europese Tour in Dubai iets omhoog gewerkt in het klassement. De Nederlander steeg door een ronde van 70 slagen, twee onder par, naar de gedeelde 39ste plaats. Hij was gisteren met een ronde van 73 (+1) begonnen.