Koelizjnikov laat Verbij en co achter zich op eerste 500 meter

Bij de mannen speelden de Nederlanders geen grote rol van betekenis. Kai Verbij werd vijfde in 35,24, Dai Dai Ntab negende in 35,30 en voor Ronald Mulder was er de veertiende plaats in 35,46. Ryohei Haga en Havard Lorentzen mochten samen met Koelizjnikov naar het podium. In de wereldbekerstand is Verbij nog altijd de beste Nederlander, hij bezet momenteel de zesde plaats. Tatsuya Shinhama leidt hierin nog altijd.



De Russin Olga Fatkoelina eindigde bij de vrouwen achter Herzog als tweede, het brons was voor haar landgenote Daria Katsjanova. De Nederlandse sprintsters kwamen opnieuw niet in de buurt van het podium. Janine Smit reed de dertiende tijd (39,01). Jutta Leerdam kwam met 39,04 uit op de veertiende plek. Femke Beuling belandde met een tijd van 39,63 seconden op de twintigste plaats. De eerste twee wereldbekers in Japan leverden op de 500 meter evenmin een Nederlandse medaille op.