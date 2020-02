Koelizjnikov slaat gapend gat met Nuis en Krol op 1000 meter

Koelizjnikov kwam al in de eerste rit in actie. De imposante Rus reed twee honderdsten onder het baanrecord van Nuis, dat stond op 1.06.51. De 30-jarige Nederlander kon in de één-na-laatste rit zijn record terugpakken. In een rechtstreeks duel moest hij dan sowieso zien af te rekenen met Thomas Krol. Dat lukte Nuis maar nét, maar in de buurt van de tijd van Koelizjnikov kwamen beide schaatsers niet.



Dat gold ook voor Kai Verbij, die bovenaan staat in de wereldbekerstand over 1000 meter. In de laatste rit klokte hij 1.07.04, goed voor de achtste notering. Al met al een flinke mentale tik van Koelizjnikov met minder dan een week voor het begin van de WK afstanden in Salt Lake City. Lennart Velema speelde zoals verwacht geen hoofdrol, maar hij reed wel een persoonlijk record van 1.07,75. Daarmee eindigde hij op de dertiende plek.