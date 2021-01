Koelizjnikov terug aan de top op 500 meter, bronzen Ntab houdt leiding

Bergsma en debutant Ramler plaatsen zich voor finale massastart

29 januari Oudgediende Jorrit Bergsma (34) en debutant Victor Ramler (24) hebben zich tijdens de tweede wereldbeker schaatsen in Thialf geplaatst voor de finale van de massastart. De twee rijders van Team Zaanlander lieten zich in hun race in de halve eindstrijd niet verrassen.