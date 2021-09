Koeman na kansloos verlies: ‘Wij hebben te weinig spelers van het allerhoogste niveau’

,,Natuurlijk overheerst de teleurstelling omdat je een thuiswedstrijd met 3-0 verliest”, bekende hij bij RTL7. ,,Maar als je realistisch kijkt naar beide teams dan kan dit gebeuren, zeker ook gezien de problemen die wij voorin hebben. Daardoor zijn de keuzes heel beperkt en mis je bijvoorbeeld een stuk snelheid. Dit was het beste wat we konden doen. Ik ben blij met de reactie van de fans, die lieten blijken dat ze begrijpen in welke situatie we zitten.”

Lees ook Play Barcelona ook onder Ronald Koeman kansloos onderuit tegen Bayern München

Koeman was nog wel tevreden over het eerste halfuur waarin Barcelona de Duitse kampioen nog aardig partij gaf. ,,We kwamen echter ongelukkig op achterstand door een schot dat van richting werd veranderd. Als we het tot aan de rust hadden volgehouden, had dat weer energie gegeven. Maar later in de wedstrijd zag je het verschil tussen beide ploegen, een duidelijk verschil in kwaliteit.”

Koeman: ,,Aan de ene kant moet je dit accepteren, maar aan de andere kant wil je het niet accepteren. Maar als je kijkt naar de fysieke gesteldheid van beide teams, is Bayern duidelijk veel sterker. Die ploeg heeft zoveel power. Wij hebben momenteel gewoon te weinig spelers van het allerhoogste niveau. We zijn, geloof ik geëindigd met vier of vijf spelers van een jaar of 18. Die worden heel goed, maar ze zijn nog maar 18, dan kom je tegen een ploeg als Bayern gewoon tekort.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Door de absentie van een flink aantal aanvallers kon huurling Luuk de Jong meteen als basisspeler zijn debuut maken bij Barcelona. ,,Hij had nog geen wedstrijd gespeeld dit seizoen”, besefte Koeman. ,,Je weet wat je aan hem hebt. Met hem mis je de echte snelheid voorin. Maar we hadden geen andere keus. Hij heeft natuurlijk wel veel kopkracht, maar Bayern haalde ook onze voorzetten er goed uit.”

Volledig scherm Ronald Koeman. Inzet: Memphis Depay. © EPA, Reuters