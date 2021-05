Koeman reageert op uitspraken Laporta over spoedopname: ‘Geloof niet alles wat je hoort’

Ronald Koeman heeft deze week een bezoek gebracht aan het ziekenhuis, maar alleen voor controle. Koeman liet via Instagram van zich horen. ,,Geloof niet alles wat je hoort. Ik ben gezond, dat is alles wat telt in het leven", schrijft hij, nadat Barcelona-voorzitter Joan Laporta aan Spaanse media had laten weten dat Koeman in het ziekenhuis was geweest.

Quote Een president mag dit soort dingen ook helemaal niet zeggen, dat is schending van de privacy Rob Jansen, Zaakwaarnemer Zaakwaarnemer Rob Jansen ontkende eerder op de dag al dat de trainer van FC Barcelona met spoed moest worden opgenomen, iets wat Spaanse media melden na een gesprek met voorzitter Joan Laporta. ,,Het is totale onzin”, aldus Jansen. ,,Een president mag dit soort dingen ook helemaal niet zeggen, dat is schending van de privacy. Ronald heeft alleen zijn bloeddruk laten meten. Hij heeft een hartkatheterisatie gehad en wordt dus af en toe gecontroleerd. Meer is het niet.”



Volgens Spaanse media moest Koeman naar het ziekenhuis vanwege angstaanvallen, veroorzaakt door alle onzekerheid over zijn toekomst bij Barcelona. De oud-bondscoach van Oranje voerde dinsdag samen met Jansen een gesprek met Laporta. Volgende week gaan beide partijen weer met elkaar praten over de toekomst.

Koeman (58) moest vorig jaar mei wel met spoed worden opgenomen in het ziekenhuis, omdat hij na een stevig rondje fietsen pijn op z’n borst kreeg. Hij werd toen per ambulance naar het ziekenhuis gebracht en moest de hartkatheterisatie ondergaan.

Via het account van Wasserman, het bedrijf van Jansen, werd ook nog gereageerd op de situatie van Koeman bij Barcelona. Laporta zou nog bedenktijd nodig hebben over de invulling van de trainerspositie voor volgend seizoen. ,,Stel je voor: Ik wil met je trouwen, maar ik heb wel twijfels. Geef me twee weken om een betere partner te vinden. Als dat niet lukt, trouw ik toch nog met je", valt er te lezen. Het betekent de volgende wrijving tussen Koeman en Laporta, waarmee de situatie met het uur minder houdbaar lijkt.

Ronald Koeman

Ronald Koeman (r) samen met zijn zaakwaarnemer Rob Jansen.

De gelouterde trainer verkeert nu in onzekerheid over zijn toekomst bij Barcelona. Hoewel het contract van Koeman nog een jaar doorloopt, is het onzeker of hij van voorzitter Laporta mag blijven. De Noord-Hollander beklaagde zich de afgelopen weken over het uitblijven van steun van de clubleiding.

Toekomst bij Barcelona

Laporta ging vrijdag op een persconferentie in op de situatie. ,,Zodra het seizoen voorbij is, ga je evalueren hoe dingen zijn gegaan en wat de opties zijn voor de toekomst. We hebben eerlijk met elkaar gesproken en ideeën en doelen uitgewisseld. We hebben om een moment van reflectie gevraagd. We zullen op basis daarvan een beslissing nemen en tot een akkoord komen dat voor iedereen goed is.”

Joan Laporta tijdens zijn persconferentie.

Dat Koeman in het openbaar soms kritisch is geweest op het bestuur, maakt volgens de voorzitter niet uit, omdat ze het persoonlijk goed met elkaar kunnen vinden.Koeman eindigde met FC Barcelona als derde in La Liga en werd in de Champions League al in de achtste finales uitgeschakeld door Paris Saint-Germain. De Catalanen wonnen wel de Copa del Rey, de Spaanse beker.

