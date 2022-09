Koen Bouwman de sterkste in Slowakije, Fabio Jakobsen wint Kampioenschap van Vlaanderen

Met videoKoen Bouwman heeft de derde etappe in de Ronde van Slowakije gewonnen. De 28-jarige renner van Jumbo-Visma kwam goed uit de laatste bocht en was vervolgens in de sprint te sterk voor de Italiaan Luca Colnaghi.

Roel van Sintmaartensdijk kwam een seconde later als derde over de eindstreep. De derde etappe ging over 214,8 kilometer van Detva naar Spišská Nová Ves. Morgen is de laatste etappe, over 182 kilometer van Levoča naar Košice.



De Tsjech Josef Cerny behoudt de gele leiderstrui, met nu nog twee seconden voorsprong op Bouwman. Bouwman won eerder dit jaar twee etappes en de bergtrui in de Ronde van Italië. De Ronde van Spanje miste hij door een blessure. De 22-jarige Engelsman Ethan Vernon had de proloog in Bratislava en de eerste etappe naar Trnava gewonnen, de Ier Archie Ryan was gisteren de sterkste in Banská Štiavnica.

Fabio Jakobsen wint Kampioenschap van Vlaanderen

Fabio Jakobsen heeft de 106e editie van het Kampioenschap van Vlaanderen op zijn naam geschreven. De Nederlander van Quick-Step - Alpha Vinyl was na 195,3 kilometer met start en finish in Koolskamp de beste in de massasprint. Jakobsen versloeg de Australiër Caleb Ewan en landgenoot Dylan Groenewegen.



Het is de eerste zege van Jakobsen in de trui van de Europese kampioen. Die titel veroverde hij in augustus in München. De 26-jarige wielrenner won eerder dit jaar onder meer een etappe in de Tour de France, een rit in Parijs-Nice en Kuurne-Brussel-Kuurne.



,,Het is hier chaotisch”, zei Jakobsen. ,,Zeker omdat het een rondje is en de wind nodigt uit om het helemaal in waaiers te trekken, maar daarvoor was de wind vandaag niet strak genoeg. Dan weet je dat je met enkele andere teams moet strijden voor de zege. Het lijkt dan op een sprintetappe in een grote ronde.”

Jakobsen wist dat in de finale de wind tegen stond. ,,Je moet met de wind op kop zo lang als mogelijk rustig blijven en hopen dat je eruit kan komen. Mijn ploeggenoten hebben me zo goed mogelijk van voren gehouden. Met snelle benen wil ik ook voor hen winnen. Je wil die Europese trui niet alleen winnen en er een jaar in rijden, maar er ook in winnen. Dat maakt het een perfecte dag.”

