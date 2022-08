Koen Verweij beëindigt schaatsloopbaan twee dagen na relatiebreuk met Jutta Leerdam

Verweij, die een roerige week kende vanwege zijn relatiebreuk met Jutta Leerdam, zegt dat het geen gemakkelijke keuze was. Hij noemt het winnen van de wereldtitel allround in 2014 in Thialf als hoogtepunt van zijn schaatscarrière.



Datzelfde jaar won hij goud tijdens de Winterspelen in Sotsji op de ploegenachtervolging en pakte hij zilver op de 1500 meter. Die laatste medaille zal een zure nasmaak hebben. Verweij kwam op de schaatsmijl namelijk slechts 0,003 seconden tekort op de gouden medaille van de Pool Zbigniew Brodka.



Vier jaar later won hij nog twee bronzen plakken (massastart en ploegachtervolging) tijdens de Spelen van Pyeongchang, maar in de seizoenen die volgden mengde hij zich nog zelden in de wereldtop. De Noord-Hollander wist zich niet te kwalificeren voor de Spelen die begin dit jaar in Peking werden gehouden.