‘Koen wilde, Jutta wilde, Kosta wilde, wat overbleef: wil Jan zelf?’

KNVB kiest Go Ahead Eagles uit voor test met fans in stadion

15:49 Go Ahead Eagles is vrijdagmiddag door de KNVB benaderd om mee te doen in de testfase met fans in de stadions. De nationale voetbalbond onderzoekt medio juli met het project “Voetbal Field Labs” de (on-) mogelijkheden met de 1,5 meterregels in een aantal nationale voetbalstadions.