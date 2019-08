Koeznetsova voorkomt met winst dat Barty wereldranglijst weer aanvoert

De 34-jarige Koeznetsova, wegens blessures afgezakt naar plek 153 op de wereldranglijst, is bezig aan een sterk hardcourtseizoen. Ze versloeg in Cincinnati al drie speelsters uit de top 10; naast Barty moesten ook Sloane Stephens en Karolina Pliskova hun meerdere erkennen in de Russin. En dat terwijl Koeznetsova's laatste zege voorafgaand aan deze maand dateerde van begin mei. De afgelopen maanden verloor ze op Roland Garros en Wimbledon steeds in de eerste ronde.



Koeznetsova kreeg van de organisatie van de US Open een wildcard voor het hoofdtoernooi. Ze won het toernooi in 2004.