Koffie sleept atlete Marije de dag door, doelman Leeuwenburgh werkt bucketlist af

SPORTBYTESIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters uit het verspreidingsgebied van de Stentor meemaken én delen op sociale media.

Het valt niet mee, de combinatie van topsport en studeren. Dat weet sprintster Marije van Hunenstijn uit Apeldoorn nu. Vroeg opstaan, lange dagen trainen en leren voor drie tentamens.... You go girl! Met een beetje hulp van koffie. Of was het toch water?

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@marijevhunenstijn) op 7 Nov 2018 om 6:05 PST

En daar sta je dan.... Normaal gesproken heeft de kleding van windsurfer Kiran Badloe uit Lelystad niet veel om het lijf, houdt het op bij een zwemshort en een hemdje als hij op het water staat. Op het strand wellicht gaan de slippertjes nog aan. Maar soms, heel soms moet ook hij een pak aan. Zoals bij het Zeiler van het Jaar Gala. Stoer hoor!

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@kiranbadloe) op 7 Nov 2018 om 6:40 PST

Friendship never dies. Vriendschap gaat nooit verloren. BMX'er Niek Kimmann uit Lutten was maandag te gast bij het Ziggo-programma Peptalk om daar samen met vriend en teamgenoot Jelle van Gorkom te vertellen over het herstel van Van Gorkom na het vreselijke ongeluk op de baan op Papendal. Een zwaar onderwerp, maar een prachtige vriendschap!

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@niekkimmann) op 5 Nov 2018 om 10:36 PST

Vertederende beelden uit Apeldoorn waar hardloper Dennis Licht zijn jongste telg belooft er altijd voor hem (of haar...) te zijn. Zal deze baby later ook zo snel kunnen rennen? Voorlopig is het comfortabel op papa's rug.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@dennislicht) op 31 Oct 2018 om 11:07 PDT

Het kan verkeren. Na veertien jaar als keeper in de opleiding van Ajax te hebben mogen vertoeven, verkaste doelman Peter Leeuwenburgh uit Lelystad deze zomer naar Cape Town City, uitkomend in de Premier League Soccer, het hoogste niveau in Zuid-Afrika. Tussen alle wedstrijden door werkt hij aan zijn bucketlist. Er kan een vinkje achter walvissen spotten!

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@peterleeuwenburgh) op 29 Oct 2018 om 6:45 PDT

Voormalig wielrenster, columnist, analiticus, schrijfster, nou ja Marijn de Vries dus, vermaakt zich kostelijk aan de oostkust van Amerika, in Miami. De Zwolse voelde zich zelfs even een engel. Al was het maar voor zeventien seconden.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@marijndevries) op 6 Nov 2018 om 8:20 PST

Nee, als hordeloopster hoef je niet alleen maar trainingen van honderd meter rennen af te werken en dan over hekjes te springen. Daar komt veel meer bij kijken, merkt Eefje Boons uit Deventer. Met haar club Daventria stond er deze week een up hill-training op het programma, in het mulle zand van Het Leesten. ‘Het was zwaar, maar we hebben het gedaan!’