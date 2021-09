‘Koffiedik kijken’ rond Van der Poel en het WK: ‘Hij zal degelijk zijn, maar niet zoals het hoort’

Zonder onverwachte wendingen, rijdt Mathieu van der Poel aanstaande zondag het WK wielrennen. Dat is de conclusie na een weekeinde waarin hij extra wedstrijdritme opdeed door zowel zaterdag als zondag te koersen. De rug hield stand, maar met welke vorm Van der Poel het zondag tegen Wout van Aert & co opneemt, daar is een glazen bol voor nodig.

Op het display van Mathieu van der Poel staat een balkje met ‘loading’ eronder. De Nederlander probeert in allerijl vorm op te doen voor het slot van het wegseizoen. Samen met zijn team doet hij er alles aan om dat groene streepje zo dicht mogelijk bij de 100 procent te krijgen voor de start van het WK. Dit weekeinde bestond die missie uit wedstrijdritme opdoen. Zaterdag in de Primus Classic (8ste plek na een lekke band op 20 kilometer van de meet) en zondag in de Gooikse Pijl (46ste op 11 seconden van winnaar Fabio Jakobsen).

Van der Poel klonk zaterdag positief. ,,Met mijn rug gaat het goed, maar de conditie was na enkele zware trainingen een paar dagen eerder niet top. Ik ben blij met de vooruitgang. We doen er alles aan, maar in ideale omstandigheden kan ik het WK nooit rijden.”

Volledig scherm © Photo News

De rug hield het ook gisteren tijdens de Gooikse Pijl, waar Van der Poel opnieuw 199 km aan de teller toevoegde nadat hij er op diezelfde dag al een training op had zitten. ,,Zijn rug is niet langer het grootste probleem”, zei Alpecin-Fenix-manager Christoph Roodhooft.

,,De conditie is nu het grote vraagteken. We gaan ervan uit dat Mathieu zondag het WK kan rijden, maar dat hij er in een optimale conditie kan wedijveren met de besten, dat is een utopie. Hij heeft een hoogtestage moeten afbreken. Dat maak je natuurlijk niet meer goed. Hij zal degelijk zijn, maar niet zoals het hoort. Of dat aan 60, 70 of in het geval van een superdag aan 95 procent is, dat wordt koffiedik kijken.”

Beluister hieronder een nieuwe aflevering van onze podcast In Het Wiel.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Van der Poel start met andere woorden als outsider en dat had Roodhooft uiteraard liever anders gezien. De GP Denain die hij dinsdag in principe rijdt, zal daar evenmin verandering in brengen.

,,We kijken even hoe het vandaag met zijn rug gaat omdat hij vorige week wat last had na de Antwerp Port Epic, maar normaal gezien start hij morgen wel. Alleen gaat dat ook niet voor een onwaarschijnlijke conditieboost zorgen. Veel tijd rest er niet meer. Mathieu kan naast die wedstrijd misschien nog één kwalitatieve training inlassen, maar daarnaast zal hij ook moeten rusten. Hij zal de koers moeten ondergaan en zien waar hem dat brengt. Het is niet anders.”

Bekijk hieronder onze wielervideo's.