Kogel door de kerk: Neymar kiest voor Saoedische miljoenen en verruilt Paris Saint-Germain voor Al-Hilal

Neymar werd de laatste dagen al veelvuldig in verband gebracht met een transfer naar Al-Hilal, nadat Paris Saint-Germain kenbaar had gemaakt dat de buitenspeler niet meer in de plannen voorkwam. Na eerdere mislukte pogingen van Al-Hilal om Lionel Messi en Kylian Mbappé op te pikken, is het nu wel raak voor de Saoedische club.

118 goals

De 31-jarige buitenspeler droeg sinds zijn recordtransfer 173 keer het shirt van PSG. Daarin was hij goed voor 118 goals en 77 assists. Met het binnenhalen van Neymar hoopte PSG de Champions League te winnen, maar die missie mislukte. Wel pakte de Braziliaan onder meer vijf landstitels tijdens zijn verblijf in Frankrijk.

,,Het is altijd moeilijk om afscheid te nemen van een speler die zo uitzonderlijk is als Neymar, een van de beste ter wereld”, liet voorzitter Nasser Al-Khelaïfi van PSG weten. ,,Ik zal nooit de dag vergeten waarop hij aankwam in Parijs en wat hij onze club en het project de afgelopen zes jaar heeft bijgebracht. We hebben geweldige momenten beleefd en Neymar zal altijd deel uitmaken van onze geschiedenis. Ik wil Neymar en zijn familie bedanken. We wensen hem het allerbeste voor de toekomst en zijn volgende avontuur.”