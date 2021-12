Kok eerste Nederlandse vrouw onder 37 seconden, Krol voelt zich paar jaar ouder na 1500m

World Cup Salt Lake CityDe tweede dag van de wereldbeker in Salt Lake City zit erop. De schaatsers en schaatsers boden voldoende spektakel in de Olympic Oval. Femke Kok brak een record, Jutta Leerdam bleef staan bij de start, Kjeld Nuis viel door de mand en Thomas Krol moest lang herstellen na zijn 1500m. Een overzicht.

500m vrouwen

Voor Jutta Leerdam ging het helemaal mis op de 500m. Zij bleef staan bij het startschot en zag op die manier Femke Kok een record rijden. Zij werd de eerste Nederlandse vrouw ooit die onder de 37 seconden reed: 36.96. Leerdam kwam wel over de finish, als laatste in 45.63 seconden. Dione Voskamp en Michelle de Jong eindigden ook in het achterveld. ,,Ik had geen idee wat er gebeurde”, zei Leerdam tegenover de NOS.



Kok was trots op haar tijd, maar niet blij met haar race. ,,Het voelde niet alsof ik een 36'er ging rijden. Ik zou het graag over doen, want ik denk dat het sneller kan.” Lees hier meer over de race tussen Kok en Leerdam.

1500m mannen

Thomas Krol en Kjeld Nuis waren de Nederlandse specialisten op de 1500m. De een stelde diep teleur met een elfde tijd (1:43.04), de ander kwam als derde over de streep in 1:41.89. Krol over zijn derde plaats: ,,Er zit progressie in. Ik zie alleen nog niet helemaal helder. Je wordt wel een paar jaartjes ouder als je hier rijdt. Dit is eigenlijk helemaal niet leuk", reageerde Krol bij de NOS.



Olympisch kampioen Nuis reageerde bezorgd. ,,Deze tijd rijd ik ook in Thialf. Hier ben ik niet voor opgestaan. Ik dacht nog dat ik zo lekker bezig was. Ik heb geen idee waar het aan ligt.”

Volledig scherm Thomas Krol op archiefbeeld. © ANP

1000m vrouwen

Na haar verprutste 500m revancheerde Jutta Leerdam zich. Ze reed de tweede tijd in Salt Lake City op de 1000m. Dat stemde haar tevreden. ,,Meestal ben ik op de World Cups niet zo goed. Dit is pas mijn tweede medaille", reageerde ze blij. ,,Ik vond het wel lastig om om te schakelen na de 500m. Ik ben blij dat ik lekker schaatste.”



Kok eindigde als vijfde, in 1:12.87. Ze verbeterde wel haar oude persoonlijke record van 1:14.17. Ireen Wüst werd negende, Lotte van Beek veertiende.

Volledig scherm Jutta Leerdam op archiefbeeld. © EPA

Massastart

Jorrit Bergsma kon niet meedoen om de podiumplaatsen bij de massastart. Hij had geen landgenoot die hem kon helpen in de slotfase. Bart Hoolwerf haalde de finale niet. De schaatser van Team Zaanlander eindigde als zesde. Bart Swings won op overtuigende wijze.

Ploegenachtervolging

De Nederlandse vrouwen pakten het zilver op de ploegenachtervolging in 2:52.69. Canada won en was bijna drie tienden sneller dan Melissa Wijfje, Irene Schouten en Ireen Wüst. Rusland werd derde. Olympisch kampioen Japan (3.01,51) leek op weg naar een nieuw wereldrecord. In de slotronde ging Nana Takagi onderuit.

Wüst, Wijfje en Schouten bleven vier honderdsten boven het Nederlandse record dat in februari 2020 in Salt Lake City was neergezet. ,,Het was degelijk, maar er zitten nog heel veel verbeterpunten in”, zei Wijfje bij de NOS. Ook ploeggenoten Wüst en Schouten erkenden dat er nog veel werk te verzetten is met het oog op concurrenten Canada en Japan. ,,Ik denk dat wij nog even een inhaalslagje moeten maken”, vond Wüst.

Het is bij de Nederlandse ploeg nog niet bekend wie er straks op de Olympische Spelen in Beijing in actie komen op dit onderdeel. ,,Dat weten we pas na het olympische kwalificatietoernooi”, zei Wüst. “Dan is het heel goed om die trainingen samen te gaan doen, al is dat misschien aan de late kant.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Uitslag ploegenachtervolging

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Uitslag massastart

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Uitslagen 1000m vrouwen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Uitslagen 1500m mannen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Uitslagen 500m vrouwen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Standen wereldbeker

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kalender

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze schaatsvideo's.