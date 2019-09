Kom in Ferrari-land niet aan met vip-kaarten voor Mercedes

BlogOnze verslaggevers Arjan Schouten en Rik Spekenbrink volgen het Formule 1-circuit op de voet. In blogs melden ze wat hen verbaast in de wereld van pk’s en glitter en glamour.

Door Arjan Schouten



Formule 1 is niet alleen een wedstrijdje op het asfalt. Tussen de teams is er ook een heftige competitie gaande op sociale media. Wie post het meest bekeken filmpje van de dag? Wie is het origineelst? Wie scoort de meeste likes? Bij Red Bull Racing zijn ze er meesters in, net als bij Renault en McLaren. Maar die wedstrijd op de socials werd vandaag gewonnen door Mercedes. De Duitsers stuurden de vooral in Duitsland bekende fotograaf Paul Ripke met zes VIP-passen de fanzone van het circuit van Monza in. Zijn missie? Ferrari-fans er van overtuigen om voor een dagje hun voorliefde voor de Scuderia opzij te schuiven en Mercedes aan te moedigen.

Met een jaloersmakend mooi voorstel schuifelde hij de fanzone in. Maar wat hij ook probeerde, geen Ferrari-fan had zin om in ruil voor een VIP-kaart en dus ook een ontmoeting met Lewis Hamilton en Valtteri Bottas, zijn liefde te verloochenen. ,,Monza is Ferrari-land, niemand wil deze passen’’, zo vreesde Ripke zelf al, onderwijl zijn avontuur vastleggend op het Instagram-kanaal van Mercedes. En precies waar hij bang voor was, gebeurde. Drie jongetjes in het Ferrari-rood keken hem vooral héél vies aan, toen hij ze probeerde te overtuigen naar de Mercedes-garage te komen. Een vader wist niet hoe snel hij zijn zoon meteen bij Ripke vandaan moest trekken, toen hij het voorstel hoorde. En een paar vrienden wezen alleen maar naar het steigerende paardje op hun rode shirts, toen Ripke zijn voorstel nog eens deed.



Bekijk hieronder het filmpje waarbij Ripke de VIP-kaarten van Mercedes probeert te slijten. Tekst gaat verder onder de video...

Voor de goede orde: Ripke had gewoon kleren aan en hij had serieus vip-passen in zijn handen. Hij kwam er echter achter dat zijn veronderstelling heel erg klopte. Monza is Ferrari-land en dat blijft het. Die liefde zit diep, zeker bij Italiaanse tifosi.

Uiteindelijk wist hij gelukkig nog wel vier Duitsers met Ferrari-petjes te overtuigen. Dat kwartet had de dag van hun leven. Ze woonden de eerste training bij in de Mercedes-garage en niet op een onoverdekte tribune in de regen. Ze ontmoetten Hamilton, Bottas en teambaas Toto Wolff. En als extraatje reden ze ook nog een rondje met reservecoureur Esteban Gutierrez mee voor een hot lap over Monza in een gouden Mercedes AMG.

Het had wel wat, die intense liefde voor Ferrari, bij de mensen die de vip-kaarten weigerden. Maar ik denk toch dat ze zich vanavond de haren uit het hoofd trekken van spijt, na het zien van de beelden van wat ze gemist hebben.



