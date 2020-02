Komt van uitstel straks afstel voor de GP van China?

'Het is worstelen'Vanwege het coronavirus is de oorspronkelijk op 19 april geplande Chinese grand prix uitgesteld . Maar wanneer moet de race in Sjanghai later dit jaar ingehaald worden? De Formule 1-kalender zit bomvol en het ontbreekt aan realistische opties.

Door Arjan Schouten



De race in Sjanghai was nog niet officieel uitgesteld toen het grote puzzelen al was begonnen. Natuurlijk wil de Formule 1-organisatie de GP van China nog ergens in 2020 inhalen, maar wanneer? Een vluchtige blik op de kalender is genoeg om te begrijpen dat de recordomvang van seizoen 2020 - voor het eerst staan er 22 races op de kalender - al voor de start onder serieuze druk staat.

Quote Het is worstelen met onvoorzie­ne gebeurte­nis­sen. Chase Carey, baas Liberty Met alle onzekerheid rond het coronovirus zal de Chinese race sowieso niet voor de zomerstop opnieuw ingepland worden. Zelfs als er al een snelle oplossing komt voor het virus dan ontbreekt het in die fase immers nog altijd aan ruimte in de agenda. Bovendien is het circus na de start in Australië, Bahrein en Vietnam dan ook voortdurend in Europa met een uitzondering voor Canada. Vanaf 3 augustus ligt het circus drie weken stil, alvorens in België (30 augustus) het tweede deel van het seizoen begint. En aan die paar weken vrij in de zomer gaat in het belang van de toch al immense werkdruk van Formule 1-personeel zeker niet zomaar getornd worden.

De eerste optie

Na de Europese back-to-back in België (30 augustus) en Italië (6 september) dient zich een eerste eventuele optie aan. Na Monza zit immers een week rust, waarna op 20 september in Singapore geracet wordt. De goede kant van de wereld voor een inhaalrace in China op 14 september. Maar of de FIA die datum überhaupt bespreekbaar maakt, lijkt nu al de vraag. Dan krijgt de sport namelijk voor het eerst in de geschiedenis een ‘quintuple-header’, met Spa, Monza, Sjanghai, Singapore en Sotsji achter elkaar in vijf weken tijd. Twee jaar terug viel de eerste ‘triple-header’ in Frankrijk, Oostenrijk en Engeland al bijzonder slecht in de smaak bij coureurs en teams en die drie races waren nog allemaal op het Europese vasteland, dus reken maar dat een plan voor vijf races op rij meteen wordt afgeschoten.

Na Rusland?

Iets meer lucht kan worden gecreëerd als de Chinese race na de Russische GP wordt ingehaald op 4 oktober. Dan krijg je achtereenvolgens Singapore, Rusland, China en Japan achter elkaar. Maar ook dat zou een eerste ‘quadruple-header’ in de geschiedenis van de sport betekenen. Bovendien allemaal aan de Aziatische kant van de wereld, met voor een groot deel van de wereld vier weekenden vol onaantrekkelijke tv-tijden achter elkaar. Of de sport daar om staan te springen?

Volledig scherm De Autodrome van Sotsji. © BSR Agency

Na Japan?

Plan je de race na de GP van Suzuka door Sjanghai naar 18 oktober te verplaatsen, dan creëer je weer een volgend probleem. Want juist die week hebben de teams nodig om na de ‘Aziatische trips’ te verhuizen naar het westelijke deel van de wereld, waar op 25 oktober en 1 november de vaste back-to-back in Amerika en Mexico wacht. En meteen na de dubbele Amerikaanse ontmoeting is China op 8 november zeker geen optie. Dan moet het hele circus na Mexico immers eerst naar de andere kant van de wereld vliegen om meteen daarna vanuit China weer terug te komen naar Zuid-Amerika waar op 15 november Brazilië wacht.

Voor of na Abu Dhabi?

China tussen Brazilië en Abu Dhabi proppen op 22 november zou een optie kunnen zijn. Dan wordt China de voorlaatste race van 2020. Nieuw probleem is dan echter wel dat je het zwaarste en langste seizoen ooit af gaat sluiten met een ‘triple-header’ in achtereenvolgens Sao Paulo, Sjanghai en Abu Dhabi. Een flinke aanslag op de dan toch al fysiek en mentaal vermoeide Formule 1-wereld.

Volledig scherm Het Yas Marina Circuit vaN Abu Dhabi. © Getty Images

Daarom wordt ook voorzichtig nagedacht om van China eenmaal de afsluitende race te maken op 6 december, een week na Abu Dhabi. Logistiek de minst uitdagende optie van allemaal, want vanuit het Midden-Oosten naar China reizen is te doen. Maar als trouwe partner betaalt Abu Dhabi tegelijkertijd al jaren weer extreem veel geld om als vaste seizoensafsluiter op de kalender te mogen fungeren. En afsluiten in het Monaco van het Midden-Oosten met vuurwerk, disco en alle pracht en praal zal de sport ook veel waard zijn, in plaats de winterstop inluiden met een laatste afspraak in de troosteloze betonpaddock in Sjanghai.