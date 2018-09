Konstantin Siutsou (Bahrain-Merida) betrapt op EPO

Siutsou werd op 31 juli bij een out-of-competition controle betrapt op het gebruik van EPO. Zijn a-staal is positief bevonden, maar de Wit-Rus kan nog in beroep gaan en aanwezig zijn bij de controle van de B-staal.



De 36-jarige Siutsou rijdt sinds vorig jaar voor Bahrain-Merida en kwam voorheen onder meer uit voor Team Dimension Data en Team Sky.



Pieter Weening werd in april nog tweede achter Siutsou in de Ronde van Kroatië. Zijn beste resultaat in een grote ronde boekte hij in 2011, toen hij negende werd in de Giro d'Italia in dienst van Team High Road. Bij Team Dimension Data werd hij in 2016 nog tiende in de Giro.