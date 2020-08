Kontaveit en Ferro naar WTA-finale in Palermo

Kontaveit was in een uur en negentien minuten klaar met haar tegenstandster uit Kroatië: 6-2 en 6-4. Even later plaatste Ferro zich ten koste van Camila Giorgi zich voor de eindstrijd. De eerste set ging nog naar de Italiaanse, maar vervolgens trok Ferro de partij naar haar toe. Het eindigde in 2-6, 6-2 en 7-5.



Arantxa Rus speelt zondag samen met Tamara Zidansek de dubbelfinale. Daarin treffen zij mogelijk Bibiane Schoofs en Rosalie van der Hoek, die later op de avond de halve finale spelen.