Koolhof en Mektic winnen bij debuut op ATP Finals

Koolhof en Mektic verloren de eerste set in een tiebreak. In de tweede set pakte het Nederlands-Kroatische koppel even een break voorsprong, maar de Duitsers trokken de stand al snel weer recht. In de tiebreak waren toch Koolhof en Mektic de betere. De beslissing viel in de supertiebreak waarin de Duitsers uitliepen naar een 7-5-voorsprong, maar Mektic bracht het duo terug naar 7-7 en zelfs op twee matchpoints op 9-7. Op het eerste was het meteen raak.