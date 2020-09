Koolhof verliest finale en grijpt naast dubbeltitel op US open

Wesley Koolhof is er niet in geslaagd zijn jongensdroom te verwezenlijken. Hij verloor met zijn Kroatische dubbelpartner Nikola Mektic de finale van de US Open.

Door Rik Spekenbrink

In een akelig stil Arthur Ashe Stadium in New York speelde Wesley Koolhof vanavond de grootste en belangrijkste partij uit zijn carrière. In een ambiance die eigenlijk niet paste bij een Grand Slam-finale ging de US Open-titel naar het Kroatisch/Braziliaanse koppel Mate Pavic/Bruno Soares: 5-7, 3-6. De Nederlander en zijn Kroatische partner Nikola Mektic boden redelijk goed partij, maar hadden nooit zicht op de titel.

Koolhof speelde tot vanavond negentien dubbelspelfinales, maar daarvan gingen er liefst veertien verloren. Geen al te beste statistiek om de belangrijkste wedstrijd uit zijn leven in te gaan. Op Flushing Meadows ging een uitgelezen kans op eeuwige roem verloren. De als achtste geplaatste Koolhof en Mektic (beiden 31 jaar) kwamen tegen hun ongeplaatste tegenstanders net tekort, nadat ze het hele toernooi indruk hadden gemaakt.

Zoals zo vaak in het dubbelspel maakten een paar punten het verschil. Pavic en Soares gingen in de eerste set soepeler door hun opslagbeurten heen, maar op 5-6 leken Koolhof en Mektic bij 40-15 op weg naar een tiebreak. Een paar matige punten verder was de set ineens verloren.

Het spelbeeld veranderde in de tweede set niet. De Nederlander en zijn Kroatische partner creëerden geen enkel breakpoint. Op 2-3 werd Koolhof gebroken en was de partij gespeeld. Voor Soares was het zijn derde grand slam-titel, Pavic tekende voor nummer twee. Als koppel wonnen ze hun eerste major.

Koolhof moet zijn jongensdroom nog even parkeren. Zijn coach Marco Kroes voorspelde bij het begin van hun samenwerking - zeven jaar geleden - een grand slam-titel voor zijn pupil, die zich de afgelopen jaren door hard werken gestaag opwerkte. Maar op de ultieme bekroning is het nog even wachten.

Direct na afloop van de partij verscheen Koolhof op de baan voor de microfoon. Wat hij ervan vond, zijn allereerste Grand Slam-finale, die voor lege tribunes werd gespeeld? ,,Wil je een eerlijk antwoord?", reageerde hij met een brede lach. ,,Nou, eigenlijk... Nee, dat woord mag ik niet zeggen. Maar het was een slechte ervaring. Ik voelde er vandaag eigenlijk he-le-maal niks bij. Hopelijk is het volgend jaar beter.”