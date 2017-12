Koopgraag PSG moet zich donderdag bij UEFA verantwoorden

Donderdag moet blijken of PSG zich heeft gehouden aan de regels van Financial Fairplay. Sinds 2010 mogen clubs over drie jaar niet langer een tekort van meer dan 30 miljoen euro hebben. Volgens het Franse persbureau AFP verwacht een specialist dat PSG de transfersommen zal uitsmeren over de duur van de contracten van Neymar en Mbappé. Zo komt niet opeens een grote som geld op de balans.