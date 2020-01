Korfballers Dindoa gaan door met trainer Steven Brink

,,We zijn overtuigd dat met Steven en Herman een goed duo voor de groep staat en zijn blij met de ontwikkeling van de selectie’’, motiveert voorzitter technische commissie Uulke van Barneveld het besluit. ,,Uit evaluatie met de spelersgroep komen altijd verbeterpunten, maar we vinden dat we de goede weg zijn ingeslagen en willen die graag voortzetten.’’

Dindoa heeft binnen de selectie uitgesproken dat promotie naar de overgangsklasse voor dit seizoen het doel is. De Ermeloërs staan momenteel derde in de eerste klasse drie punten achter de koploper. ,,Het doel is helder, maar het is geen keiharde eis. We moeten aan de bak in een pittige poule. Het leeft in de vereniging om naar de overgangsklasse te gaan, maar dan moet alles meezitten.’’