Korfballers Harjan Visscher en Marieke Klaver verruilen DOS'46 voor Fortuna uit Delft

Visscher koos voor de Delftse club omdat hij denkt bij Fortuna het beste uit zichzelf te halen. ,,Fortuna hoort tot de top van de Korfbal League. Daarnaast is het gevoel wat ik bij een club heb heel belangrijk. Dat goede gevoel vond ik bij Fortuna.’’ De lange korfballer kwam vorige maand in het nieuws doordat hij uit onvrede met de beslissing van het clubbestuur om trainer Pascal Zegwaard weg te sturen, weigerde te spelen tegen DVO.

Marieke Klaver speelt sinds de welpen bij DOS’46 en doorliep dus de volledige jeugdopleiding. Sinds haar achttiende speelt ze in de A-selectie en in haar debuutjaar maakte ze, onder coach Herman van Gunst, ook haar eerste minuten in DOS’46 1. Sinds die tijd speelt ze in het vlaggenschip of zit ze er dicht tegenaan. In het seizoen 2014-2015 maakte ze deel uit van de selectie, die promoveerde naar de Korfbal League. Afgelopen seizoen won ze met DOS’46 de Nederlandse veldtitel en begin dit seizoen de Supercup.