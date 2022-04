Korfballers KVZ keren met overmacht terug in eerste klasse: ‘Eindelijk, hier horen we thuis’

Van een grootse ontlading na het laatste fluitsignaal was geen sprake. Het standaardtafereel met springende spelers die elkaar geëmotioneerd in de armen vallen, was in de Enschedese sporthal niet te zien. „Een beetje tammetjes wel, hè”, gaf KVZ-speelster Bernette Hesselink, getooid in een felgroen kampioensshirt, toe. „De buit was vandaag al vroeg binnen. We hadden een voorsprong van acht punten na de heenwedstrijd en vandaag namen we in de eerste helft direct afstand. Het was daardoor snel duidelijk dat het niet meer mis kon gaan. Kat in ’t bakkie.”