Korte naar Cambuur, Soldado transfervrij naar Granada

De transferperiode in Europa is in volle gang en dus regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Soldado voor een jaar naar Granada

Roberto Soldado heeft een eenjarig contract getekend bij Granada Club de Fútbol, dat komend seizoen weer in La Liga uitkomt. De 34-jarige spits uit Valencia komt transfervrij over van Fenerbahçe, waar hij in 59 wedstrijden goed was voor 19 doelpunten. Eerder kwam Soldado uit voor Real Madrid (4 goals in 27 duels), Osasuna (12 goals in 41 duels), Getafe (33 goals in 66 duels), Valencia (82 goals in 141 duels), Tottenham Hotspur (16 goals in 76 duels) en Villarreal (12 goals in 55 duels).

epa06610525 Fenerbahce's Roberto Soldado (L) in action against Galatasaray's Maicon Pereira Roque (R) during the Turkish Super League match between Fenerbahce Istanbul and Galatasaray Istanbul, in Istanbul, Turkey, 17 March 2018.

Mount tekent nieuw contract bij Chelsea

Mason Mount lijkt deel uit te maken van de toekomstplannen van Frank Lampard bij Chelsea. De twintigjarige aanvallende middenvelder tekende vandaag een nieuw vijfjarig contract bij de club uit Londen. De Engels jeugdinternational speelde in het seizoen 2017/2018 in totaal tot dertien goals en tien assists in 40 wedstrijden voor Vitesse. Het afgelopen seizoen kwam Mount op huurbasis bij Derby County, onder trainer Frank Lampard, tot elf goals in 44 wedstrijden. Nu mag Mount zich dus gaan bewijzen bij Chelsea, waar hij al sinds zijn zesde speelt.

Mason Mount in actie voor Chelsea.

Korte voor twee jaar naar Cambuur

SC Cambuur heeft zich versterkt met Giovanni Korte. De 25-jarige buitenspeler tekent in Leeuwarden voor twee seizoenen. Korte speelde in de jeugd van ADO Den Haag en maakte voor die club zijn debuut in het betaald voetbal. Daarna kwam hij uit voor FC Dordrecht en NAC.

,,Giovanni is zo’n speler die we al langer volgen en waarvan we vinden hij goed bij SC Cambuur past‘’, zegt technisch manager Foeke Booy. ,,Hij speelt met lef, bravoure, kan scoren en brengt ook het nodige gif. Het zegt iets dat een speler van zijn kaliber voor onze club en ons plan kiest. Dat is een mooi signaal en dat geeft nog maar eens aan dat we op de goede weg zijn.”

Sevilla haalt negende versterking

Sevilla heeft met Oliver Torres de negende versterking voor het nieuwe seizoen binnengehaald. De 24-jarige middenvelder komt voor zo’n 12 miljoen euro over van FC Porto. De Spaanse jeugdinternational, die een vijfjarig contract ondertekende, speelde eerder voor Atlético Madrid en Villarreal.

Met Atlético veroverde Torres in 2014 de Spaanse titel. Vorig jaar werd hij in Portugal kampioen met Porto. Met het aantrekken van Torres komen de transferuitgaven van Sevilla deze zomer nu op zo’n 115 miljoen euro. De Spaanse club trok ongeveer 15 miljoen daarvan uit voor spits Luuk de Jong, die overkwam van PSV. Sevilla versterkte zich verder met onder anderen Sergio Reguilón (Real Madrid) en Lucas Ocampos (Olympique Marseille). Torres gaat direct met zijn nieuwe club mee op trainingskamp naar de Verenigde Staten.

Oliver Torres.

Soldado kon bij Tottenham Hotspur de verwachtingen nooit helemaal waarmaken.



Ook AS Roma aast op Danjuma

Arnaud Danjuma Groeneveld in actie tijdens een oefeninterland tegen België.



Bij de Serie A-club verwacht men dat Danjuma 12 à 14 miljoen euro moet kosten, maar dat bedrag zal zonder twijfel ontoereikend zijn. Danjuma speelde zich dit seizoen in de kijker met onder meer een prachtig doelpunt tegen Atlético Madrid, en zijn debuut bij Oranje. Vorige winter deed AC Milan meerdere pogingen om Danjuma naar San Siro te halen, maar toen was een vertrek onbespreekbaar.

FC Twente strikt Georgisch international

FC Twente heeft Giorgi Aburjania vastgelegd. De Georgische international wordt voor 2 jaar gehuurd van Sevilla. Bovendien heeft de Enschedese club een akkoord bereikt met het Japanse Gamba Osaka over de komst van jeugdinternational Keito Nakamura. Twente en Nakamura moeten het wel nog persoonlijk eens worden.

De 24-jarige middenvelder Aburjania is een goede bekende van trainer Gonzalo Garcia Garcia en technisch directeur Ted van Leeuwen. Het tweetal werkte eerder samen met hem bij Famagusta op Cyprus. Aburjania, die in de vorige zomer ook al het wensenlijstje van Van Leeuwen stond, is een zogenaamde verbindingsspeler, een scharnier tussen aanval en middenveld. Hij sluit deze week aan bij de selectie.

Zover is het nog niet met Nakamura. In Japan is komend weekend nog een speelronde. Als Nakamura naar FC Twente komt, dan mag dat een opzienbarende transfer worden genoemd, want de aanvallend ingestelde speler wordt in eigen land gezien als een groot talent. Ook andere clubs, waaronder FC Groningen, waren in de markt voor hem. In mei was Nakamura nog op het WK -20 in Polen te bewonderen.

Heerenveen haalt Nigeriaanse vleugelspeler

Ondanks de concurrentie van onder meer Lazio en Besiktas, heeft SC Heerenveen zich verzekerd van de komst van Chidera Ejuke. Met het Noorse Valerenga werd een akkoord bereikt over een transfer van de 21-jarige Nigeriaanse vleugelaanvaller.



Ejuke moet alleen vandaag nog medisch worden gekeurd. Met de komst van de voormalig Nigeriaanse jeugdinternational, die de afgelopen drie seizoenen veel indruk maakte in Noorwegen, heeft Heerenveen een vervanger gevonden voor Dennis Johnsen.

Chidera Ejuke