Kortsluiting bij Neymar: PSG-ster deelt tik uit aan fan na bekerechec

De Braziliaanse superster van PSG kon zich kort na de verloren finale van de Coupe de France tegen Stade Rennes niet beheersen. Bij het ophalen van zijn medaille in het Stade de France in Parijs kreeg hij woorden met een fan, waarna hij een tik uitdeelde. Mogelijk dat het incident hem een nieuwe schorsing oplevert. Vrijdag kreeg de 27-jarige aanvaller al een straf aan zijn broek van de UEFA na een post op Instagram, waarin hij kort na de uitschakeling in de Champions League tegen Manchester United het optreden van de arbitrage hekelde.



Paris Saint-Germain verspeelde gisteren in de bekerfinale tegen Stade Rennes een vrijwel zekere overwinning. De Franse landskampioen leidde met 2-0, maar gaven het alsnog helemaal uit handen. De nummer 11 van de Ligue 1 was na een zinderende strafschoppenserie vervolgens te sterk. In de slotfase van de verlenging werd kreeg ook het Franse wonderkind Kylian Mbappé nog met rood weggestuurd na een schandalige overtreding (zie video onder).