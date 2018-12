Kozjatajev weg bij Astana om hartproblemen

Volgens Astana vond in september op een trainingskamp een ‘gezondheidsincident’ met Kozjatajev plaats. Daarna volgde een grondig medisch onderzoek van de renner. ,,Tijdens die testen werden gelukkig geen levensbedreigende aandoeningen gevonden”, legde de teamdokter uit. ,,Maar er werden wel enkele afwijkingen geconstateerd die niet verenigbaar zijn met wielrennen op WorldTour-niveau. Daarom is besloten niet verder te gaan met de renner en hem te adviseren zijn professionele carrière stop te zetten.”



Kozjatajev werd in 2015 prof bij Astana en reed vooral in dienst van andere renners. Hij behaalde geen enkele profzege. In 2017 reed hij zijn eerste Tour de France uit op een 93ste plaats.