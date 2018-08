Krajicek klaar in vrouwendubbel in New York

Van Bommel: Ook bij megabod blijft Lozano

0:02 Hirving Lozano liet andermaal zien dat hij toe is aan een volgende stap in zijn loopbaan. De Mexicaan speelde een hoofdrol in de door PSV met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen BATE Borisov in de play-offs van de Champions League. Lozano maakte één doelpunt en was constant dreigend.