Krajicek trots op eerste proftitel voor zoon Alec: ‘Klein toernooi, grote emotionele waarde’

De zoon van de voormalige Wimbledon-kampioen won in Doha acht partijen, waaronder drie wedstrijden in de kwalificaties. In de finale was hij de Fransman Valentin Vacherot, de mondiale nummer 720, in drie sets de baas. Deckers begon de week als de nummer 2128 van de wereld, maar gaat nog flink stijgen op de mondiale ranglijst.