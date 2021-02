Krajicek wilde gevaccineerd zorgpersoneel als publiek: ‘Dát leek me pas een mooi applaus’

Door Daniël Dwarswaard



Richard Krajicek doet beide handen achter zijn hoofd om een relaxmodus uit te beelden. Het lokken van de beste tennissers ter aarde naar Rotterdam was hem volgens eigen zeggen nog nooit zo makkelijk gelukt. Juist in tijden van corona willen spelers graag naar Ahoy komen omdat andere toernooien zijn geschrapt. Ook al is het prijzengeld door de slepende crisis gehalveerd.



Het resultaat is een indrukwekkend lijstje met namen. Met Australian Open-finalist Daniil Medvedev, Rafael Nadal, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini en Andrej Roeblev heeft ‘Rotterdam’ maar liefst zes spelers uit de top-10 in huis. Zverev meldde zich vrijdag na zijn uitschakeling in Australië zelf spontaan aan. Krajicek was er als de kippen bij om de Duitser een zogenoemde triple-A-wildcard te geven. Ook de Schot Andy Murray, een wereldtopper van weleer, is met een wildcard van de partij. Botic van de Zandschulp, de hoogstgeplaatste Nederlander, moet zich via het kwalificatietoernooi plaatsen.