Kraker tegen Real voor Robben al na vijf minuten voorbij

Slechts een keer eerder in een halve finale van een Champions League moest een speler zich nog sneller dan Robben laten vervangen. Filippo Inzaghi ging in 1998 binnen vijf minuten naar de kant tijdens een duel van zijn Juventus met AS Monaco. Robben stond aan de aftrap voor zijn 79e duel in de Champions League. Hij haalde voor de 36e keer het laatste fluitsignaal niet.



Het snelle uitvallen van Robben betekende een fikse tegenvaller voor de thuisclub uit Beieren. Trainer Heynckes wilde Real met veel aanvallend ingestelde spelers onder druk zetten. Daarom koos hij voor een basisploeg met Robben, Robert Lewandowski, Franck Ribéry, James Rodríguez en Thomas Müller.