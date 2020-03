Kramer (33) mikt op olympisch goud in 2022 als afsluiting carrière

Libéma Open Na Indoor Bra­bant-echec hakt Hunze snel knoop Rosmalen door: ‘Situatie is zo bizar’

11:00 Paardensportevenement Indoor Brabant moest directeur Marcel Hunze op het allerlaatste moment afblazen vanwege de corona-maatregelen, met alle gevolgen van dien. Voor zijn tennistoernooi in Rosmalen (8-14 juni) is hij daarom een gewaarschuwd man. ,,Uiterlijk zes weken van tevoren hakken we daar een knoop door.’’