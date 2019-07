Kramer en ADO Den Haag gaan kijken of ze elkaar kunnen helpen

Het zal dinsdagochtend een weerzien zijn voor Kramer, want de lange aanvaller speelde al twee jaar bij ADO. In het seizoen 2014/2015 viel hij met 17 goals in het geel en groen dusdanig op, dat Feyenoord hem overnam. Afgelopen seizoen speelde Kramer na de winterstop acht duels voor FC Utrecht. Daarvoor kwam hij ook nog uit voor Sparta en Maccabi Haifa.

Met Tomas Necid beschikt Groenendijk maar over één eredivisiespits in zijn selectie, terwijl de Tsjech afgelopen seizoen nog niet eens altijd zeker van zijn plek was. Toch begon de nummer 9 in de voorbereiding weer als eerste keus, al kreeg af en toe belofte Delano Ladan de kans.