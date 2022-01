Kramer en Bergsma stappen over emotie heen: ‘Met Sven naast Jorrit hebben we koppel dat concurrentie angst inboezemt’

Schaatsbondscoach Jan Coopmans heeft er vertrouwen in dat Sven Kramer en Jorrit Bergsma op de Olympische Spelen een goed team vormen op het onderdeel massastart. In het verleden botsten de twee ervaren schaatsers met elkaar. ,,Ze zijn allebei professionals. Met allebei deze mensen zijn afspraken te maken”, aldus Coopmans in Leeuwarden, waar de Nederlandse schaatsselectie voor de komende Winterspelen bekend werd gemaakt.

Bergsma stapte in 2014 tijdens de Spelen van Sotsji boos uit het team van de ploegenachtervolging. TVM-rijders Kramer, Koen Verweij en Jan Blokhuijsen waren de andere drie schaatsers in dat team en Bergsma voelde zich buiten het team staan. Vorig week zei hij nog dat die gebeurtenis hem een ‘litteken’ heeft bezorgd.

,,We willen deze wedstrijd winnen. Iedereen weet dat ik er veel waarde aan hecht dat we in complementaire duo’s werken. We gaan zeker nog overleggen met elkaar hoe we dat gaan oplossen en wat de beste manier is”, aldus Coopmans. ,,We zijn al een kleine twee jaar op zoek naar een opvolger voor Arjan Stroetinga. Dat was een sprinter die het kon afmaken. Die mensen heb je niet voor het uitzoeken. We verleggen het nu naar een andere tactiek. Daarin komt Sven Kramer als beste kandidaat naar voren. Zijn taak? De zaak kapot rijden, ja.”

Volledig scherm Jan Coopmans. © Pro Shots / Erik Pasman

Bergsma bedankte op de Spelen van 2014 voor zijn rol als reserve op de ploegachtervolging. ,,Beide schaatsers hebben constructief met de bondscoach over de massastart gesproken, die tot de conclusie was gekomen dat Sven met Jorrit voor ons de beste kans is om een medaille te halen”, zegt technisch directeur Remy De Wit. ,,Ik heb ze zelf vanmiddag gebeld en beiden stonden er zeer positief in. Ze stapten in dat gesprek over de emotie heen en wilden het meteen over de inhoud hebben, hoe we het gaan regelen in Peking.”

Bergsma maakt geen deel uit van de ploegachtervolging. Op dat onderdeel vormt Kramer een team met Patrick Roest en Marcel Bosker. Coopmans: ,,Ik ben drie jaar geleden begonnen, met de opdracht om goud te halen. Vooral op de Spelen. Dan begin je met de mensen met het goede profiel. Daar zit Jorrit Bergsma niet direct bij.”

De schaatsbond hecht veel waarde aan de ploegachtervolging. ,,De belangrijkste doelstelling die we als KNSB hebben afgesproken is dat we de kansen op (gouden) medailles zo groot mogelijk willen maken”, aldus De Wit. ,,Door Sven en Marcel aan te wijzen voor de ploegachtervolging vergroten we deze kans aanzienlijk. We zijn op dit onderdeel drie keer op rij wereldkampioen geworden, met deze drie mannen als vaste kern. We verwachten met dit team te voldoen aan onze doelstelling. Met Sven naast Jorrit in de massastart hebben we een koppel dat de buitenlandse concurrentie angst inboezemt, en terecht.”

Volledig scherm Met Koen Verweij en Jan Blokhuijsen won Sven Kramer goud op Spelen van 2014. © Pim Ras

Om een zo sterk mogelijk team voor de ploegachtervolging op te kunnen stellen, passeerde de selectiecommissie schaatsers Tijmen Snel en Dai Dai N’tab die boven Kramer in de selectievolgorde stonden. De ploegachtervolging heeft volgens de technisch directeur een grotere kans op goud dan een derde plek op de 1500 meter. ,,Persoonlijk vind ik het verschrikkelijk voor Dai Dai en Tijmen, dat zij hun plaats kwijtraken. Dat is ook de reden waarom ik hen beiden zelf heb gebeld om dit besluit toe te lichten”, zei De Wit. ,,Beiden gingen daar uitermate professioneel mee om.”