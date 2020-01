Kramer en Roest leiden Nederland naar goud op achtervolging

Rusland pakte zilver met een tijd van 3.42,48. Het brons was voor olympisch kampioen Noorwegen (3.43,39). De Nederlandse vrouwenploeg had eerder op hetzelfde onderdeel de Europese titel eveneens met succes verdedigd.



Namens Oranje haalden Jan Blokhuijsen, Simon Schouten en Bosker bij de eerste editie van de EK afstanden in Kolomna in 2018 de Europese titel binnen. Vorige winter behaalde de Nederlandse mannenploeg, met Kramer, Douwe de Vries en Bosker, in Inzell de wereldtitel op dit onderdeel.



Voor Roest was het zijn derde EK-medaille tijdens de driedaagse in Thialf. Eerder won hij goud op de 5000 meter en brons op de 1500 meter. Kramer behaalde zaterdag zilver op de 5000 meter.